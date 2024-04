Swann Périssé en spectacle à Toulouse

Partager Facebook

L’humoriste Swann Périssé présentera son spectacle « Calme » à la Comédie de Toulouse ce vendredi 19 avril.

Humoriste et présentatrice du talk show Y’a plus de Saisons, Swann Périssé nous régale depuis plus de 10 ans avec des contenus drôles, écolo, et féministes, sur ses chaînes Youtube ou encore sa page instagram. Terminé le virtuel, on pourra la voir sur scène ce vendredi à la Comédie de Toulouse avec « Calme ».

Calme, c’est un spectacle hilarant de stand-up qui parle de colère, de randonnée, de sexe, de sextoys, de consentement, de haters, de lavement, de justice, d’écologie, et surtout d’indignation.

Plus d’infos : http://www.lacomediedetoulouse.com/