L’Opéra Rock culte de Pink Floyd à Toulouse

Le Zénith Toulouse Métropole accueille l’opéra Rock culte The Wall ce mardi 7 novembre !

C’est un monument musical que les toulousains pourront découvrir sur la scène du Zénith Toulouse ce mardi. En 1979, la décennie des seventies se terminait avec le 11e album studio de Pink Floyd. Un projet en trois parties : un album, un show et un film. The Wall est, et restera, le dernier coup de génie à deux de Roger Waters et David Gilmour.

Mardi, à Toulouse, le public pourra découvrir l’adaptation en ballet contemporain de cet album mythique. Portés par la chorégraphie de Johan Nus, tous les titres sont interprétés en live avec une scénographie spectaculaire et des danseurs. Malgré les années, l’oeuvre ne perd pas de sa force politique et de son coté visionnaire, toujours d’actualité en 2023. Plongez vous dans l’œuvre de Pink Floyd !

Réservations : zenith-toulousemetropole.com