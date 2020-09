L’Office de Tourisme de Toulouse récompensé par le Travellers’ Choice® Awards 2020 de Tripadvisor

Partager Facebook

L’Office de Tourisme de Toulouse Métropole a récemment fait l’objet d’une distinction de la part de Tripadvisor. Dans la catégorie « Activités », c’est la qualité de son accueil, son pass tourisme et ses visites guidées qui a fait la différence auprès des visiteurs de la Ville rose. Ce prix, basé sur les avis Tripadvisor de l‘année 2019, se réfère à la période antérieure à la crise sanitaire actuelle et illustre un taux de satisfaction élevé.

Adrien Harmel, directeur-adjoint Tourisme, Agence d‘Attractivité de Toulouse Métropole : « C’est une fierté pour l’Office de Tourisme de Toulouse de constater que les visiteurs plébiscitent la valeur de notre accueil, les offres de notre pass tourisme et plus particulièrement la qualité des visites guidées que nous organisons. Nous mettons un point d’honneur à les rendre accessibles, attrayantes et variées, et nos guides conférenciers font un travail remarquable. Cette reconnaissance par Tripadvisor nous encourage à faire toujours mieux. La Ville rose est pleine de trésors, la mention Travellers’ Choice® Awards 2020 ne pourra qu’encourager à venir les découvrir. »

Pour découvrir les avis et le détail des activités à Toulouse: Tripadvisor – Office de Tourisme de Toulouse