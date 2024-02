Concours. Gagnez vos places pour le spectacle de François Morel à Toulouse !

Partager Facebook

François Morel présentera son spectacle sur Raymond Devos « J’ai des doutes » au Casino Barrière le 27 février 2024. Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

Après des études littéraires et un passage à l’École de la Rue Blanche (ENSATT), François Morel entame une carrière de comédien Il crée en mai 2018 son spectacle sur Raymond Devos « J’ai des doutes », au Rond-Point en décembre 2018 et à la Scala en novembre et décembre 2019, en tournée dans toute la France depuis. Pour cette pièce, il reçoit en 2019 le Molière du meilleur comédien dans un spectacle de théâtre public ainsi que le Prix Humour de la SACD.

Toulouseblog vous invite à découvrir cet événement sur la scène du Casino de Toulouse.

Réservations : www.bleucitron.net