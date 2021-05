Ligue 2 : Victoire Obligatoire pour le TFC au Havre

Partager Facebook

Ce mardi, le Toulouse FC se déplace au Havre pour le match en retard de la 34e journée de Ligue 2. Victoire obligatoire pour prétendre à la montée dans l’élite.

Privé de joueurs et défait à Paris (3-1), Toulouse continue son sprint final pour la montée dans une posture d’outsider. Il ne reste que quatre matchs, dont deux en retard, pour rêver de Ligue 1. En plus, l’avenir des toulousains n’est plus entre leurs mains.

La situation est délicate. Il ne faudra pas perdre un match et regarder les adversaires. Pour le coach violet, le TFC est dans » une logique de matchs couperets et on ne peut pas faire de cadeaux à nos adversaires comme samedi. Il faut très vite se projeter sur la suite et ce match au Havre. Les joueurs sont impatients et veulent en découdre ! «

En chiffre, Toulouse est 3e avec désormais 7 points de retard sur Clermont, mais avec deux matchs en retard. Deux matchs qu’il ne faudra pas perdre. Grenoble n’est plus qu’à un point et Paris à deux points. Si devant l’écart se creuse, derrière ça pousse. Le Havre, de son coté, ne compte que trois points d’avance sur le 18e, et ne laissera pas la moindre occasion de prendre des points. Match à haut risque pour les toulousains pour ne pas compromettre une possible montée.

Qu’on se rassure, le TFC est prêt pour cette nouvelle étape . « Je sens un groupe décidé à aller chercher les points dont il a besoin ! Chacun de mes joueurs est prêt à donner le maximum. Nous sommes capables de marquer des buts, il faut maintenant gommer nos erreurs » explique Patrice Garande en conférence de presse.

Pour cette rencontre, Toulouse sera privé de plusieurs joueurs toujours positifs à la COVID 19. Cette pandémie dans les rangs toulousains tombent au pire moment. Celui du sprint final. En conférence de presse, le Coach Garande a annoncé les retours à l’entraînement de Maxime Dupé, Janis Antiste et Nathan Ngoumou. Des renforts potentiels.

Rendez-vous demain, mardi 4 mai, à 19h00 sur beIN SPORTS 1 pour suivre le match de nos Violets face au Havre !

Le groupe toulousain au Havre :

Gardiens

Maxime Dupé – Isak Pettersson

Défenseurs

Sébastien Dewaest – Bafodé Diakité – Ruben Gabrielsen – Steven Moreira – Anthony Rouault

Milieux

Mamady Bangré – Moussa Diarra – Manu Koné – Steve Mvoué – Nathan Ngoumou – Stijn Sprierings – Branco Van den Boomen

Attaquants

Amine Adli – Janis Antiste – Vakoun Bayo – Rhys Healey