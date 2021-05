Ligue 2 : Le Toulouse FC craque à Paris (3-1)

Partager Facebook

Pour le compte de la 36e journée de Ligue 2, le Toulouse FC s’incline dans les derniers instants de la rencontre à Charléty face au Paris FC (3-1).

Pour son retour à la compétition après 15jours de repos forcé, en raison de plusieurs cas de COVID 19 dans ses rangs, le TFC a craqué dans les derniers instants de la rencontre face aux parisiens.

L’acte un semble aller dans la bonne direction. Si Paris ouvre la marque par Martin (12e), les violets répondent rapidement par Bayo (16e). On se dit alors que les toulousains ont le répondant pour cette rencontre. Mais l’état physique joue contre eux. Toulouse rate plusieurs opportunités franches, alors que Paris donnera coup sur coup l’estocade finale aux toulousains par Name (86′) et Arab (90+4’).

Avec un tel résultat, le Téfécé n’ a plus en main son destin dans la course à l’accession direct à la Ligue 1. Toujours 3e, Toulouse compte quatre points de retard sur Clermont mais aussi une rencontre de retard. Grenoble est à un point et Paris à deux. Le sprint final se complique.

Prochain rendez-vous dès mardi sur la pelouse du Havre. Victoire obligatoire !

La réaction de Patrice Garande après la rencontre en vidéo :