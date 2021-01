Ligue 2 : Match au sommet entre le Toulouse FC et Clermont

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La lutte est rude au sommet du championnat de Ligue 2. Ce samedi, Toulouse (2e) accueille donc Clermont (3e) pour le choc au sommet de cette 22e journée !

C’est le match le plus attendu de la 22e journée de Ligue 2 entre deux têtes d’affiche. Au Stadium, toujours sans public, et on aimerait tellement retrouver l’ambiance pour des matchs de gala, le TFC devra sortir le grand jeu pour conserver sa 2e place. Les deux formations du jour ont le même parcours actuellement et sont dans une grande forme. Au match aller, Clermont avait concédé le nul à domicile (1-1).

Actuellement, Clermont est sur 8 matchs sans défaite, la dernière remontant au 1er décembre dernier face à Niort. Avec un bilan de 11 victoires, 7 nuls et 3 défaites, les clermontois sont prêts à en découdre !

Depuis le 7 novembre dernier, Toulouse n’a pas connu la défaite avec 11 matchs consécutifs d’invincibilité en championnat et 12 avec la Coupe de France. Les prochaines rencontres seront difficiles et s’enchaineront. « Nous faisons tout pour que cette série dure! Nous voulons avoir l’ambition de gagner tous les matchs. Il nous est interdit de tomber dans la facilité, de nous relâcher… Les rencontres à venir sont passionnantes à jouer! » explique Patrice Garande en conférence de presse.

D’excellents résultats, parfois avec une certaine réussite, mais qui sont la preuve de l’état d’esprit du groupe toulousain comme l’explique le coach violet :

« Nous sommes sur une belle dynamique et je préfère parler de réussite plutôt que de baraka. Si les choses tournent dans notre sens, tournent en notre faveur, c’est que l’on fait tout pour le provoquer! »

Clermont, ce samedi, ne viendra pas à Toulouse pour faire de la figuration. Ce sera un match âpre où chaque équipe tentera de mettre en place son jeu malgré une météo qui s’annonce peu favorable. Cette saison de Ligue 2 est à l’image de toutes les rencontres suivies du TFC dernièrement. Tout peut se passer et tout le monde défend chèrement sa peau. Comme nous l’explique Patrice Garande en conférence de presse : « Jusqu’à la fin, ce championnat de Ligue 2 sera passionnant. Tous les matchs seront relevés car toutes les équipes auront des choses à jouer. Le Top 5, la lutte pour le maintien… Tout le monde se battra jusqu’à la fin pour quelque chose! »

Place à Clermont ce samedi à 15h au Stadium de Toulouse avec l’objectif de conserver sa deuxième place au classement (voir prendre la 1er en cas de défaite de Troyes)