Ligue 2 : Le TFC veut confirmer à Valenciennes !

Ce mardi soir, le TFC se déplace à Valenciennes pour la 28e journée de Ligue 2 avec l’intention de confirmer son retour en forme de samedi dernier.

Samedi au Stadium de Toulouse, le TFC a retrouvé ses qualités techniques et ses vertus mentales pour s’imposer face à Amiens avec la manière (3-0). Avec ce résultat, les toulousain restent 3e avec autant de points que Clermont (2e) et à trois longueurs de Troyes (1er). Tout reste encore à faire, et toutes les rencontres gagnées seront une option pour la Ligue 1. Le chemin reste encore long !

En conférence de presse, le coach violet a aussi évoquer la fin de saison : » « Le sprint final ? C’est un long sprint alors car il reste 12 matchs. Je présente les matchs les uns après les autres à mes joueurs, c’est notre fil conducteur. Jusqu’au bout nous lutterons pour l’accession ! » Le message est clair avant le déplacement à Valenciennes. Et Patrice Garande aime le rappeler aux joueurs : « On a un objectif commun. Je commence toutes mes causeries par cet objectif. Il faut que l’on possède sur chaque rencontre cette détermination de provoquer les choses ! »

Déplacement donc ce mardi soir en terres nordistes. Le VAFC pointe actuellement à la 12e place de Ligue 2 avec 33 points très loin des toulousains. Au match aller, Valenciennes avait pris les points de la victoire au Stadium dans un match fou (4-5). Revanche en jeu ? « Je n’aime pas présenter les matchs comme des revanches. Le match aller a été très positif en terme de prise de conscience. Chaque rencontre a son histoire. On ira à Valenciennes pour gagner même si ce ne sera pas facile. » relativise l’entraineur du téfécé. Mais chez les joueurs, il y aura l’occasion de se racheter du match aller.

La rencontre est à suivre ce mardi sur Bein Sports en direct.