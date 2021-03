La Cinémathèque de Toulouse bouleverse sa fin de saison

Partager Facebook

La Cinémathèque de Toulouse contraint de modifier sa fin de saison mais annonce aussi le festival « Scope » pour mai 2021 !

La cinémathèque de Toulouse a décidé de reporter sous d’autres latitudes les cycles (initialement prévus sur les mois de mars et avril 2021) Béla Tarr, Andreï Zviaguintsev, Jean-Denis Bonan, Charles Chaplin et « Quand télévision rime avec expérimentation ». Tout en annulant aussi le cycle « Sorcières ! » déjà reporté de la saison dernière et les festivals Extrême Cinéma et La Cinémathèque Junior en fête !

En tablant sur une reprise en mai, quand la dernière séance date de la fin du mois d’octobre dernier, difficile de parler encore de saison justement. Aussi la salle toulousaine a décidé de revoir la programmation de mai et juin en fonction de cette situation. Exceptés l’événement Africa (du 4 au 12 mai 2021), les événements liés aux partenaires, ainsi que les festivals de cinéma partenaires qui n’ont pu avoir lieu en mars et avril, elle ajourne toutes les programmations annoncées pour mai et juin en début de saison, ainsi que la saison de ciné-concerts « Pickfair, Mary Pickford/Douglas Fairbanks ».

Un festival SCOPE dès mai

A la place, les toulousains pourront découvrir une programmation consacrée au CinémaScope et aux formats larges plus généralement. « Besoin de retrouver le large, d’élargir l’horizon après des mois de tunnel, de s’en mettre plein les yeux au delà d’une simple « revoyure ». Bref, d’assouvir un désir de cinéma que les écrans domestiques ne peuvent palier qu’imparfaitement » annonce la Cinémathèque. Ce cycle est nommé « Scope » (du 14 mai au 4 juillet 2021). De Sergio Leone à Minnelli, en passant par Demy, David Lean, Kobayashi, Kubrick… Du western, de la comédie musicale, du péplum, du mélo, de la S-F… Des horizons et de l’évasion.

Reste que pour la Cinémathèque de Toulouse, le printemps est encore loin mais se dessine pour elle en mai…espérons le !

Plus d’infos : www.lacinemathequedetoulouse.com