Disquovery, le service de playlist musicale de Toulouse

Toujours à la recherche de nouveaux sons à vous mettre dans les oreilles? Et si vous faisiez confiance au nouveau service gratuit du réseau des bibliothèques de Toulouse. Avec Disquovery, bénéficiez des conseils des bibliothécaires pour élargir vos horizons musicaux et faire le plein de découvertes.

Comment fonctionne le service ?

Vous avez aimé un titre de chanson, un artiste ou un genre musical et vous souhaitez en savoir plus ou découvrir des artistes similaires ? Vous rêvez d’explorer de nouveaux territoires musicaux et d’élargir votre horizon de mélomane ? Disquovery est à votre écoute pour vous conseiller ! Par l’intermédiaire du formulaire en ligne indiquez-nous vos centres d’intérêt musicaux ou vos envies de découvertes.

Vous recevrez par mail une playlist personnalisée (de 5 à 10 titres) réalisée par les discothécaires des bibliothèques de Toulouse dans les 72 heures