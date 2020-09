Champions cup : C’est le grand jour pour le Stade toulousain et l’Ulster

Six mois après, le Stade Toulousain jouera son quart de Finale de Champions Cup face à l’Ulster à Ernest Wallon ce dimanche à 13h30.

Enfin ! Retour de la Coupe d’Europe saison 2019/2020 ce weekend sur les terres de l’Ovalie. Après moult péripéties, les quart de finalistes se retrouvent pour tenter de finir dans le dernier carré de la compétition. Pour Toulouse, qui participe à sa 18e phase finale, c’est une équipe irlandaise qui débarque : l’Ulster.

Les rouges et noirs semblent prêt à en découdre au regard des deux premiers rencontres de Top 14. Un match incroyable à Clermont à 13 contre 15 puis une victoire tout en maîtrise face à La Rochelle. Les hommes d’Ugo Mola ont bien révisé leurs gammes avant de rencontrer une équipe irlandaise sans pression mais bien prête !

L’Ulster se déplace en outsider. Un statut parfait pour cette jeune équipe irlandaise. Une équipe au jeu rapide qui peut poser des problèmes dans l’organisation toulousaine. Les irlandais joueront sans complexe car pour eux, c’est un bonus incroyable. De plus, l’Ulster arrivera dans la ville rose avec une équipe en confiance après sa victoire en demi-finale de pro 14 face à Edimbourg en remontant un déficit de 12 points à 20 minute de la fin de la rencontre.

Toulouse – Ulster est donc une belle rencontre avec deux équipes joueuses et en plein confiance. Seul bémol, les toulousains joueront avec seulement 5 000 personnes à Ernest Wallon…et quand on connait l’ambiance des phases finales à Toulouse, c’est une arme en moins pour les rouges et noirs.

>> Composition des deux équipes !

Stade Toulousain – Ulster

Dimanche à 13h30

Stade Ernest Wallon

en direct sur Bein Sports / France 2