Festival 31 Notes d’été : les temps forts de la dernière semaine

Découvrez les temps forts de la dernière semaine du Festival 31 Notes d’été en Haute-Garonne !

Du 5 au 28 août, le rendez-vous culturel estival itinérant et pluridisciplinaire du Département s’installe pour sa 25e édition sur tout le territoire avec 100 événements gratuits et accessibles à tous, des spectacles, visites touristiques et des expositions.

Parmi les temps forts de cette dernière semaine de festival, Revel, Nailloux et Pinsaguel accueilleront une « Pause Guinguette » avec Super Panela, La Marmaille et Panda’s Cover Gang, le duo « jazz déplumé » L’Oiseau Ravage sévira à l’Ecluse Saint-Pierre, nouveau lieu du festival cette année, l’Abbaye de Bonnefont abritera le concert de magie duo guitare-body percussion On s’en tape, la cumbia de La Bruja sera sur la place de l’Eglise de Nailloux et la Clak Compagnie proposera le un spectacle jeune public, à base de théâtre, rap et dragons au Musée départemental de la Résistance et de la Déportation.

La soirée de clôture de cette 25e édition se déroulera le samedi 27 août au Château des Confluences de Pinsaguel pour une Pause Guinguette à partir de 19h, suivie à 21h des 13 musiciens de Combo Mofongo pour un concert au rythme des grands standards de la salsa.

Au programme des visites touristiques et culturelles de cette dernière semaine, des visites à la ferme avec L’Escargot de Pèpe à Roumens, la Ferme de la Bouriette à Revel, Les Gascons des demoiselles à Frouzins, mais aussi l’exploitation bio Terres de vie à Saint-Léon, la réserve naturelle régionale Confluence Garonne-Ariège, une visite guidée de Toulouse sur les traces de la Résistance pour les amateurs d’Histoire.

Plusieurs expositions sont également à découvrir cette semaine sur les lieux du festival :

« Sept histoires (1976-2010) » de Jane Evelyn Atwood et la collection Lucien Vieillard au château de Laréole, « Retour à la source » de Caroline White à l’Abbaye de Bonnefont, « Vénus, les représentations féminines de la Préhistoire » au Musée de l’Aurignacien, « Joséphine Baker, une vie d’engagements » au Musée départemental de la Résistance et de la Déportation à Toulouse.

Plus d’infos sur cultures.haute-garonne.fr