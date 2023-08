Ligue 1 : Première défaite du Toulouse FC à Strasbourg ( 2-0)

Partager Facebook

Pour le compte de la 3e journée de Ligue 1, le Téfécé a concédé sa première défaite de la saison face à Strasbourg (2-0).

Le début de la saison semblait plutôt favorable aux violets. Le nul face au PSG la semaine dernière augurait de belles choses pour la suite. Sauf que les weekends se suivent mais ne se ressemblent pas. En Alsace, les Toulousains ont manqué de créativité offensive avec un seul tir durant toute la rencontre. Des problèmes en attaque, et Strasbourg en profite pour inscrire des buts en seconde période par Emegha et Bellegarde.

Le TFC s’est effacé dans le second acte et la série d’invincibilité en Ligue 1 – deux victoires et cinq nuls- se termine en Alsace. Avec cette défaite, les toulousains pointent désormais à la 11e place de Ligue 1 avant de recevoir Clermont le dimanche 3 septembre prochain au Stadium. Juste avant la trêve internationale.