A Albi, le Toulouse Olympique réalise une belle opération

Le TO s’impose pour son deuxième match délocalisé face aux Barrow Raiders (34-10) sur la pelouse du stade Mazicou d’Albi.

Les Olympiens débutent le match de la bonne manière, Benjamin LAGUERRE ouvre le score en solitaire sur son aile gauche et permet aux siens de mener 6-0 après la transformation de Jake SHORROCKS. Les visiteurs réagissent rapidement avec un essai en coin de BULMAN, égalité parfaite au quart d’heure de jeu. Le match s’équilibre mais le TO accélère et inscrit deux essais avant la pause. Essais signés Greg RICHARDS puis l’albigeois Anthony MARION qui marque devant son public. Les deux réalisations sont transformées par Jake SHORROCKS, qui porte le score à 18-6 à la pause.

Pour la deuxième mi-temps les hommes de Sylvain HOULES ont plus de mal à entrer en matière, à la 46e minute Anthony MARION reçoit un carton jaune et laisse ses coéquipiers à 12 contre 13. Mais les Bleus & Blancs ont de la ressource et parviennent à creuser l’écart grâce à Eloi PELISSIER, 24-6 à la 55e minute. Le jeu perd en qualité, les deux formations ont du mal à construire, mais le TO parvient toujours à se démarquer grâce à sa défense efficace. Dans le dernier quart d’heure Zac SANTO aggrave la marque et Eloi PELISSIER s’adjuge un doublé, un seul ne sera pas transformé. L’essai de Barrow ne sera qu’anecdotique. Le TO XIII s’impose 34-10 et conforte sa place de second au classement.

Place désormais à deux déplacements à Newcastle et Halifax avant de recevoir le leader Featherstone le 16 septembre à Toulouse.