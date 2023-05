Ligue 1 : Match nul et polémique après Toulouse FC – Nantes

Dans un contexte difficile, avec le refus de certains joueurs de porter les couleurs arc en ciel pour lutter contre l’homophobie, le Toulouse FC a obtenu le nul face à Nantes (0-0) lors de la 35e journée de Ligue 1.

Quelques semaines après la finale de la Coupe de France, toulousains et nantais se retrouvaient en Championnat au Stadium de Toulouse. Pas de fête. Des polémiques. Du stress et un mauvais match.

Cette fois, pas de score fleuve en faveur des violets. Les canaris ont retenu la leçon et prennent le point du match nul. Avec ce résultat, le TFC est officiellement maintenu en Ligue 1. Mais ce ne fut pas un dimanche de tout repos.

Coup d’envoi reporté

La rencontre n’a pas débuté à l’heure. En effet, en raison d’un problème de sécurité, un colis suspect, et la venue des démineurs, le match a débuté à 16h30.

Des toulousains refusent le maillot arc en ciel

Cette journée de championnat était marquée par le flocage des maillots des équipes aux couleurs de l’arc en ciel symbole de la lutte contre l’homophobie. Plusieurs toulousains ont refusé de participer à cet événement. Ils n’étaient pas sur la feuille de match. Le club de Toulouse s’est exprimé sur la situation en décidant d’ « écarter » les joueurs refusant de participer.

Le communiqué du TFC :

« À l’occasion de la journée internationale de lutte contre l’homophobie, le 17 mai, le Toulouse Football Club et l’ensemble du football professionnel se mobilisent contre l’homophobie tout au long de cette 35ème journée de Ligue 1 Uber Eats.

Cependant, des joueurs de l’effectif professionnel ont exprimé leur désaccord concernant l’association de leur image aux couleurs arc-en-ciel représentant le mouvement LGBT.

Bien que respectueux des choix individuels de ses joueurs, et après de nombreux échanges, le Toulouse Football Club a choisi d’écarter lesdits joueurs pour la rencontre prévue ce dimanche à 15 heures au Stadium de Toulouse.

Le Toulouse Football Club tient à rappeler que 18 nationalités et 5 continents sont représentés au sein de son effectif professionnel.

L’ouverture sur le monde fait partie intégrante de l’ADN du club. Nos joueurs sont choisis pour leurs qualités humaines indépendamment de leurs croyances ou de leurs convictions.

Le Toulouse Football Club tient enfin à rappeler son engagement de longue date dans la lutte contre l’homophobie et toutes les formes de discriminations.

Depuis maintenant plus de deux décennies, le Club entreprend et soutient de nombreux projets pour promouvoir des valeurs de respect, de tolérance et de partage.

À travers notre Fondation, nous continuerons à nous engager au quotidien avec nos joueurs, nos salariés, nos bénévoles, nos partenaires et notre communauté pour éduquer, sensibiliser et créer un environnement serein, inclusif et tolérant. »