Hommage à Juliette Gréco à l’Aria

Ce mardi 16 mai, L’Aria Cornebarrieu, près de Toulouse, accueille « Je suis Gréco » un spectacle musicale autour de la chanteuse Juliette Gréco écrit par Mazarine Pingeot.

Qui êtes-vous Juliette Gréco ? C’est le sujet de la première pièce de théâtre de Mazarine Pingeot. Et c’est la question que ne cesse de poser le journaliste-inquisiteur de ce spectacle musical à une Gréco qui se dérobe et se dédouble.

Tantôt incarnée par un homme, tantôt par une femme, elle rejoue par bribes les scènes et les chansons qui ont marqué sa vie. Deux voix pour représenter sa dualité, sa complexité et questionner l’identité d’une icône… Comme dans un rêve éveillé où les chansons de Brel, Prévert ou Gainsbourg surviennent comme un bouclier, quand les mots ne suffisent plus et apportent l’élégance, la poésie, la force ou la pudeur pour entendre le récit de sa vie. Ici Gréco s’illumine, touchante et puissante !

Infos : http://www.cornebarrieu.fr/aria/