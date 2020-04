Ligue 1 : Le TFC en route pour la Ligue 2 ?

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La fin des championnats de Ligue 1 et Ligue 2 conduirait Toulouse en seconde division.

Dans son discours mardi après midi, le Premier Ministre a signifié la fin des championnats professionnels de Football comme la Ligue 1. Dans une interview au Télegramme, le président de la FFF, Noël Le Graët a acté la fin des championnats avec une conclusion pour Toulouse : le TFC devrait jouer en Ligue 2.

Les terrains de foot resteront vides jusqu’au mois de septembre prochain après le discours du Premier Ministre mardi devant l’Assemblée Nationale. Le président de la FFF affirme vouloir une conformité avec le règlement soit des montées et deux descentes. Amiens et Toulouse iraient en Ligue 2 alors que Lorient et Lens arriveraient en Ligue 1.

Rien n’est confirmé, et le miracle n’aurait donc pas lieu pour le TFC. Bon dernier avec 14 points de retard sur le premier barragiste, Toulouse sera en Ligue 2 l’an prochain. Réponses aux interrogations dans les prochains jours.