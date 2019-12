Ligue 1 : La dernière de l’année à Nice pour le TFC

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Ce samedi soir à 20h45, le Toulouse FC se déplace sur la pelouse de l’OGC Nice pour le compte de la 19e journée de Ligue 1.

L’année 2019 touche à sa fin pour les toulousains. Et c’est tant mieux. 20e avec 12 points, le TFC connait une saison catastrophique et n’arrive plus à prendre le moindre point. Le bilan reste lourd avec 12 défaites, 3 nuls et seulement 3 victoires depuis le début de saison. Le premier non relégable est déjà à 5 points des violets. Le Téfécé reste sur 8 défaites de rang avec en plus une élimination à Lyon mercredi lors du 8e de Finale de la Coupe de la Ligue. La série noire continue !

Et avant de partir dans des vacances studieuses afin de voir une éclaircie en 2020, il faudra se défaire de Nice samedi soir. Les aiglons pointent à la 13e place de Ligue 1 avec 24 points. Nice souffle le chaud et le froid cette saison, l’occasion pour les toulousains de réaliser un exploit !

Nice – TFC

Ce samedi à 20h45

Bein Sport