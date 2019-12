Nouvelle soirée Années 80 au Bikini ce soir !

Partager Facebook

Pour bien démarrer les vacances, le BIKINI propose une nouvelle soirée Années 80 ce samedi soir.

Ce soir, place aux années 80. Et quand on dit années 80, on pense forcément new wave, cold wave et rock. Car, avis aux mauvaises langues, ces années là ont donné de gros tubes et de grands groupes. Ambiance rétro garantie et pur mix des tubes des 80’s dans les enceintes, le tout dans une ambiance conviviale. Avis aux nostalgiques et aux fêtards !

Au programme de la soirée, un mix pop rock new wave des 80’s avec notamment SIMPLE MINDS, SOFT CELL, EURYTHMICS, TALK TALK, STRANGLERS, NEW ORDER, SIOUXSIE & THE BANSHEES, FRANKIE GOES TO HOLLYWOOD, DEPECHE MODE, DAF, JOY DIVISION,…

Soirée Années 80 au Bikini

Ce samedi soir dès 23h

Tarif : 6,5€ avec une conso