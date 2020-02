Ligue 1 : Difficile défaite des toulousains à Marseille

Partager Facebook

Nouvelle défaite samedi au Vélodrome face à l’OM pour le TFC (1-0). Toulouse ne décolle plus de la dernière place de Ligue 1.

Pourtant, ce samedi, les toulousains ont montré quelque chose chez le second de Ligue 1. Quelques tentatives, peu d’occasions pour les adversaires d’un jour, et Toulouse pouvait espérer quelque chose. Mais en sortant des vestiaires, un bijou de Payet crucifie les violets. Un coup sur la tête, et ils ne recolleront jamais de la rencontre.

Avec ce résultat, Toulouse est à 11 points du barragiste. La tâche se complique de plus en plus pour les violets. Si mathématiquement tout reste possible, le TFC n’est pour l’instant pas dans la bonne dynamique pour se maintenir dans l ‘élite.