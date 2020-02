Volley : Ouverture de la billetterie pour le FINAL Four à Toulouse!

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Final 4 de la Coupe de France aura lieu à Toulouse les 13 et 14 mars 2020. La Billetterie pour cet événement ouvre ce lundi 10 février à 12h.

La Fédération Française a décidé que la ville de Toulouse recevrait les quatre demi-finalistes de la compétition. Les Spacers Toulouse, qualifié pour le Final 4, joueront donc à domicile au Palais des Sports. En face, Paris, Tours et Poitiers seront aussi de la partie. Le Samedi 13 mars aura lieu les demi-finales entre Toulouse et Paris mais aussi entre Tours et Poitiers. Le dimanche, place à la grande Finale. En espérant y voir nos Spacers !

La billetterie pour la Coupe de France au Palais des Sports ouvre ce lundi 10 février à 12h. Rendez-vous sur les sites https://www.spacerstoulouse.fr/ et http://www.ffvb.org/