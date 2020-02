Découvrez la programmation complète du festival Grain de Sel !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

On connait désormais le nom des artistes présents pour le festival Grain de Sel 2020, du 15 au 17 mai prochain sur les bords du canal à Castelsarrasin.

Sur trois soirées, deux scènes, c’est pas moins de 17 artistes/groupes qui seront de la partie. Dans la liste, on découvrira Les Frangines, Jahneration, Lombre, les Tetes Raides, Biga Ranx, The Twin Souls, Gauvain Sers et Caravan Palace entre autres.

La billetterie est ouverte aux tarifs Prem’s de 25€ (Billet jour), 40€ (Pass 2 jours) et 60€ (Pass 3 jours) sur le site officiel du festival et dans les points de vente habituels : www.festivalgraindesel.com