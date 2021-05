Lidl Starligue : Le FENIX Toulouse déroule face à Istres (25-34)

Partager Facebook

Ce samedi, pour le compte de la 28e journée de Lidl StarLigue, le FENIX Toulouse n’avait pas le droit à l’erreur. Pas de soucis pour les toulousains qui déroulent à Istres (25-34).

Il n’y a pas eu vraiment de match ce samedi soir à Istres. Les toulousains, remontés, ont réussi le match parfait pour rester en course pour le Top 5 de la Lidl Starligue. Les locaux n’ont jamais mené de la rencontre, et si dans les premiers instants tout semble se mettre en place, Toulouse accélère à la 23e minute de jeu. Jusque là les deux équipes se tenaient à deux-trois buts. Mais Istres passera Six minutes sans marquer. L’écart se creuse jusqu’à 9 points pour les toulousains.

Toulouse tiendra un écart conséquent tout le second acte pour s’imposer finalement. On notera la performance XXL de Ayoub Abdi avec 8 buts à 89% et de Nemanha Ilic (6 buts).

Avec ce résultat, Toulouse confirme sa 6e place à 4 points de Aix après 28 journée de Lidl Starligue. La Mission Europe est encore possible. LEs toulousains ne lâcheront rien.