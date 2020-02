Cycle Satoshi Kon à la Cinémathèque de Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Du 19 février au 10 mars 2020, la Cinémathèque de Toulouse propose un cycle autour du mangaka, Satoshi Kon, à qui on doit le sublime Paprika notamment.

Une fois n’est pas coutume, du manga à la Cinémathèque. Retour sur l’œuvre d’un des maîtres du genre. En une poignée de films, Satoshi Kon s’est durablement imposé dans l’histoire de l’animation japonaise entre Katsuhiro Otomo (Akira) et Mamoru Oshii (Ghost in the Shell, Patlabor). Mort trop jeune (en 2010 à l’âge de 46ans), il laisse derrière lui une œuvre de la psyché, composée de thrillers dickiens dans lesquels la réalité se voit corrompue. Le De Palma du cinéma d’animation.

Le temps d’un mois, du 19 février au 10 mars 2020, on pourra voir ou revoir des chef-d’oeuvres comme Paprika, Perfect Blue, Millenium Actress et Tokyo Godfathers.

Le 27 février, rencontre avec Pascal-Alex Vincent. Enseignant à l’Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3, il est l’auteur de nombreux clips, documentaires, courts et longs métrages. Il tourne actuellement Satoshi Kon, la machine à rêves, un documentaire consacré au cinéaste japonais disparu en 2010.

Plus d’infos et programmation : www.lacinemathequedetoulouse.com