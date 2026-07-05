31ème Festival Toulouse les Orgues : Quand le patrimoine toulousain vibre au rythme des musiques d’hier et d’aujourd’hui !

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De nouvelles vibrations musicales s’apprêtent à déferler sur la Ville rose ! En octobre 2026, le Festival international Toulouse les Orgues célèbre sa 31ème édition. Pendant une douzaine de jours, Toulouse devient la capitale mondiale de l’orgue, s’appuyant sur son parc instrumental exceptionnel. Loin des clichés d’un instrument figé et sanctuarisé, le festival casse les codes et crée des ponts audacieux entre répertoire multiséculaire, musiques traditionnelles et expérimentations sonores. Toulouseblog.fr vous dévoile les temps forts d’une édition qui s’annonce palpitante.

​Un instrument aux mille visages : De la musique baroque à l’univers d’Harry Potter

​Si l’orgue évoque spontanément la solennité des édifices religieux, le Festival s’emploie depuis trois décennies à en révéler toutes les facettes. Véritable « synthétiseur avant la lettre », l’instrument se prête à toutes les audaces.

​Pour preuve, cette édition 2026 frappe fort en proposant une immersion dans la culture pop : l’organiste ukrainienne Ewa Belmas consacrera une soirée entière aux musiques des films de la célébrissime saga Harry Potter. Une occasion unique d’entendre les thèmes de John Williams résonner avec la puissance majestueuse des tuyaux !

​Dans une esthétique tout aussi dépaysante, Nadine Rossello et son trio A tre voci feront dialoguer les chants traditionnels corses, russes et ukrainiens avec l’orgue de Jeremy Joseph, dont la performance lors du Rugby-Concert en 2023 avait déjà marqué les esprits toulousains.

​Le grand retour de l’orgue symphonique de Notre-Dame du Taur

​Le volet patrimonial est bien sûr au cœur du festival. L’événement majeur de cette 31ème édition est sans conteste le retour d’un instrument emblématique de la ville : l’orgue symphonique de l’église Notre-Dame du Taur. Construit par la célèbre dynastie de facteurs d’orgues toulousains Puget, il retrouve enfin sa voix. Une présentation de sa restauration permettra au public d’échanger avec les artisans et techniciens qui ont œuvré à sa renaissance.

​Dans un registre plus insolite, les curieux pourront également découvrir l’orgue installé au début du XXème siècle par le Professeur Henri Bouasse au département de physique de l’Université de Rangueil, mêlant ainsi histoire de la musique et de l’enseignement scientifique.

​Les talents toulousains et la création contemporaine à l’honneur

​Le Festival Toulouse les Orgues fait la part belle au patrimoine vivant en invitant les forces musicales incontournables de la région. Le Chœur de l’Opéra national du Capitole fera son grand retour avec un programme croisant l’univers de l’église et de l’opéra. L’Orchestre National du Capitole de Toulouse (ONCT) et La Maîtrise de Toulouse du CRR seront également de la partie. Du côté des solistes, le professeur d’orgue du CRR, Yoann Tardivel, s’associera à la talentueuse flûtiste Mathilde Calderini.

​Le festival reste aussi un formidable laboratoire de création contemporaine. Grâce au dispositif de résidence à l’église du Gesù, de nouvelles œuvres voient le jour. Cette année, le très attendu duo occitan Cocanha s’associera à Giulio Tosti lors d’une Nuit du Gesù, tandis que l’artiste et compositrice canadienne Kara-Lis Coverdale prendra la relève des figures de la musique ambiante qui l’ont précédée.

​Des expériences sensorielles pour tous

​Pour que la découverte soit totale, le festival déploie une multitude d’activités périphériques. Vous pourrez vous initier à la pratique lors d’ateliers découverte, participer aux fameuses séances de Yo[r]ga (mêlant yoga et musique d’orgue), embarquer pour des « Visites insolites », ou encore partager un « Petit-Déjeuner en musique ». Une programmation cousue main pour faire vibrer les voûtes de la ville et le cœur des festivaliers !

​📌 Informations Pratiques : Préparez votre festival

​Événement : 31ème Festival international de Toulouse les Orgues

​Période : Octobre 2026 (programmation complète sur 12 jours)

​Lieux : Église du Gesù (22bis Rue des Fleurs), Notre-Dame du Taur, Université de Rangueil, et divers lieux toulousains.

​Billetterie et programme complet : toulouse-les-orgues.org/programmation

​Contact public : 05 61 33 76 80 ou via le site officiel