Les soeurs du groupe Ibeyi en concert à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les soeurs du groupe Ibeyi sont de retour ce vendredi 25 novembre 2022 au Bikini de Toulouse.

SPELL 31 est le troisième album d’IBEYI. Son titre fait directement référence à une prière du Livres des Morts des Anciens Égyptiens. En l’espace de dix chansons, Lisa et Naomi confirment que leur musique ne répond à rien de connu. Elles sont les filles d’un monde créole, d’un va et vient permanent entre Europe, Amériques et Afrique.

Elles sont les enfants d’un creuset de cultures qui fait se côtoyer des aquarelles d’électro, de hip hop, de folk avec la mystique des chants Yorubas. Leur père, Anga Diaz, célèbre percussionniste cubain, disparu alors qu’elles n’avaient que 11 ans, a ouvert une brèche de lumière. Puis leur mère, amie et confidente, a su attiser le feu que les jumelles transportent en elles depuis leur enfance.

Chez elles, la musique contient toujours une part de sacré. Leurs deux sensibilités opposées se complètent naturellement. Lisa insuffle les mélodies et les mots quand Naomi trouve les rythmes, les pulsations et les tempos. Leurs voix aussi sont différentes et complémentaires. Celle de Naomi – comme traversée par un voile de rugosité – est plus présente sur cet album que par le passé et ce nouvel équilibre affirme définitivement l’identité IBEYI.

Réservations : www.lebikini.com