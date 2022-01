Les Mecs au Camion lancent un nouveau concept dans le centre de Toulouse

Partager Facebook

Spécialistes des burgers, les Mecs au Camion ont lancé un nouveau concept au coeur de Toulouse : S’MAC’H, le premier camion spécialisé dans les smash burgers.

Sur les Ramblas de Toulouse, au 60 allées Jean Jaurès, on pourra découvrir le nouveau concept de cette équipe très créative des Mecs au Camion. S’MAC’H est leur premier camion spécialisé dans la confection de smash burgers.

Débarqué en provenance des Etats Unis, ce sandwich se fait une place de choix depuis plusieurs mois en France et notamment à Toulouse. Ici, le steak n’est pas épais mais écrasé froid sur la plaque de cuisson. Il est donc très fin avec une croute caramélisée et croustillante, moelleux à l’intérieur. Les chaînes américaines comme Five Guys ou Shake Schack en ont fait une spécialité. Aujourd’hui, les Mecs au Camion nous proposent leurs versions.

Chaque S’MAC’H est confectionné avec des produits frais, de saison et de grande qualité et ultra locaux. Attention, l’équipe propose une production limitée à 100 s’mac’h par service en semaine et 200 le week-end midi et soir. Donc premiers arrivés, premiers servis !

Pour en savoir plus :https://www.instagram.com/s_mac_h/