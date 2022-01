Sortie de « Alie », le nouvel album de Cats On Trees

Partager Facebook

Les toulousains de Cats On Trees sont de retour avec l’album « Alie » ce 28 janvier.

En juin 2021, Nina Goern et Yohan Hennequin signaient leur retour avec le titre « Please Please Please » annonciateur d’un futur album. L’héritier de Neon, datant de 2018, est enfin sorti ce vendredi 28 janvier. « Alie » ne renie en rien les influences et le talent des toulousains. Bien au contraire, Cats On Trees s’impose de nouveau dans le paysage pop français avec un album très réussi.

En plus des singles « Please Please Please » et « Lost Found Love, « Alie » offre des titres en français comme « Nino », « Tendresse » ou encore « Une nuit ou deux » dans lesquels le groupe nous percutent en plein coeur.

« Alie » est un excellent album à découvrir dès ce vendredi et sur la scène du Bikini le 8 avril 2022 !