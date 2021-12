Les Jeudis du Rock au Metronum de Toulouse

Partager Facebook

Dans le cadre des Jeudis du Rock, le Metronum de Toulouse accueille sur sa scène, juste avant les vacances, les groupes Fabulous Sheep, Parpaing Papier et Oslo Tropique ce 16 décembre à 20h !

Trois groupes. Une soirée. Tel est le programme ce jeudi avec Fabulous Sheep, Parpaing Papier et Oslo Tropique au Metronum.

FABULOUS SHEEP

Rassemblés autour des hymnes incandescents de Joy Division, du Velvet Underground, des Libertines et des Clash, les membres de Fabulous Sheep portent depuis six années une identité rock authentique et contestataire. Les voilà avec un album mêlant la rage du punk à l’intrépidité du rock, l’accroche mélodique d’une pop passionnée à la gravité du blues, les quatorze pistes du premier album de Fabulous Sheep sont à l’image de ses performances scéniques : une œuvre vibrante, vive,brûlante et sans retenue. Parfait pour embraser l’étendard du rock pour les années à venir !

PARPAING PAPIER

Formé à Nantes début 2019, autour de Martin (Kiemsa, Dancefloor Disaster…), ParPaing PaPier n’est pas vieux mais roule vite. Après un premier EP « Tester des casques » et un premier clip très bien accueilli par la critique et le public, le groupe enchaîne une trentaine de concerts et une tournée à Hong Kong & Macao.Les textes surréalistes, sensibles ou délicieusement absurdes s’habillent de Guitares Rock et de Mélodies Pop pour se visser dans vos têtes à tout jamais !La famille Papier compte 4 membres : Martin (chant/cascades), Clothilde (guitare), Fabrice (basse) et Corentin (batterie). Et tou.te.s chantent ! Leurs harmonies vocales sont des hymnes à scander ensemble, qui marquent les esprits « Dur comme un Parpaing, fin comme du Papier ».Leur premier album « Croire au printemps » (sortie juin 2021) annonce une énergie brute, live.

Oslo Tropique

Des riffs ricains, des guitares tendues, voire totalement noise, des textes fins et nécessaires, qui flirtent avec un esprit garage. Le groupe empreinte au Queens of Stone age, Eiffel, Elastica ou autre Artics Monkeys leurs couleurs pour peindre son propre étendard. Un drapeau, comme un écho sans voile à l’actualité climatique et consumériste.

Réservation : https://lesjeudisdurock.festik.net/FabulousSheep-ParpaingPapier-OsloTropique/1