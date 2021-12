Kev Adams de retour à Toulouse en 2023

Partager Facebook

Kev Adams remonte sur scène avec un nouveau spectacle avec un passage à Toulouse le 22 mars 2023.

Kev Adams est de retour, 3 ans après son dernier show événement. Il revient avec un nouveau spectacle énigmatique et différent de tout ce que vous avez pu voir auparavant. Plus étrange, plus cash, et surtout plus proche de celui qu’il est aujourd’hui à 30 ans. Du grand spectacle comme à son habitude, mais sur un ton très différent…

Rendez-vous au Zénith de Toulouse le 22 mars 2023.

En prévente ce 15 décembre à 18h sur http://kevadams-officiel.fr/ et Fnac et toutes billetteries dont box.fr à partir du 16 décembre 18h.