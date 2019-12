Les Frangines, le 19 avril 2020 au Bikini

Partager Facebook

Le duo acoustique Les Frangines sera en concert au Bikini de Toulouse le dimanche 19 avril 2020.

« Les Frangines » c’est un duo acoustique guitare-voix. Deux amies de longue date unie par un lien de sororité musicale, autour d’une pop-folk subtile et lettre. Nano et Jass forment depuis plus de quatre ans le duo les Frangines. Sur des accords de guitare acoustique, leurs deux voix harmonisent avec une évidente complémentarité. Les humeurs vagabondes de leurs compositions les rapprochent de groupes de variété francophone tels que Debout sur le Zinc ou les Cowboys Fringants. La délicatesse de leurs mélodies pop/folk partage des accents avec celles de Cocoon ou bien des australiens Angus & Julia Stone.

Une sensibilité particulière à la beauté et aux potentialités de la langue française, affermie au cours de leurs études littéraires, s’exprime dans l’écriture de leurs textes, tressant de multiples consonances et correspondances poétiques, et s’appuyant à l’occasion sur de grands classiques (Demain dès l’aube, où elles chantent les vers de Victor Hugo).

Habité par les thématiques de la route et de l’exploration, leur univers musical évoque de vastes paysages naturels, campagnards, montagneux ou maritimes, que l’on retrouve dans les images de leurs clips.

Si leurs chansons invitent à une escapade bucolique et bohème, elles savent également être en prise avec de grands drames contemporains.

Les Frangines en concert

Le 19 avril 2020

Le bikini

