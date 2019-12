Le TO XIII défie les Dragons Catalans en janvier !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Toulouse Olympique XIII fera face aux Dragons Catalans au stade Albert Domec de Carcassonne le samedi 18 janvier 2020 à 16h30 lors d’une rencontre de préparation à la nouvelle saison.

Après s’être affrontés à Blagnac en 2017 puis à Perpignan en 2019, les deux fleurons du XIII français se retrouveront cette fois à mi-chemin, afin de disputer ce match amical organisé par le club de Carcassonne pour célébrer les 80 ans du rugby à XIII au sein de la Cité.

Dragons Catalans v TO XIII

Samedi 18 janvier 2020 à 16h30

Plus d’informations et réservations : www.to13.com