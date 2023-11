Les Cultura de Toulouse se mobilisent avec UNICEF pour la Journée Mondial des Enfants

Partager Facebook

Ce samedi 18 novembre 2023, les magasins Cultura autour de Toulouse (Balma, Fenouillet, Labege, Montauban, Portet ) seront mobilisés aux côtés de l’UNICEF et de l’éditeur Auzou, en amont de la Journée mondiale de l’enfance, programmée comme chaque année le 20 novembre.

A cette occasion, les magasins vont accueillir un stand UNICEF animé par des bénévoles pendant toute la journée. L’occasion pour les clients d’apporter une contribution financière afin de soutenir cette organisation, engagée depuis 1946 pour la défense des droits de l’enfance.

Les stands UNICEF mettront en avant les ouvrages développés avec l’éditeur Auzou. 4e maison d’édition sur le marché jeunesse en France, Auzou s’est spécialisé dans les livres, les jeux, le matériel éducatif et les activités qui aident les enfants à développer imagination et créativité. Partenaire de l’UNICEF depuis 8 ans, Auzou collabore avec l’association pour défendre les droits et la protection des enfants à travers le monde.

Concrètement, Auzou a développé 12 produits ludo-éducatifs (livres, puzzle, matériel ludique) en accord avec les valeurs de l’UNICEF. A chaque ouvrage acheté, Auzou reverse une partie des fonds à l’UNICEF pour l’aider à poursuivre ses actions sur le terrain.

Outre la vente d’ouvrages au profit de l’UNICEF dans les magasins Cultura, des animations ludiques seront proposées par les bénévoles de l’association pour sensibiliser les enfants à leurs droits. Ce 18 novembre sera également l’occasion de faire découvrir les missions de l’UNICEF en faveur des enfants les plus vulnérables. Pour ceux qui préfèrerait soutenir l’UNICEF sans actes d’achat, il sera possible de faire des dons par SMS ou en ligne.

Campagne UNICEF – Auzou 2023

Samedi 18 novembre

9h – 20h

Dans les magasins Cultura de Balma, Fenouillet, Labege, Montauban, Portet.

Vous pouvez soutenir l’UNICEF en faisant un don par SMS au 92092 en envoyant :

DON3 pour un don de 3euros

DON9 pour un don de 9eurros

DON18 pour un don de 18euros