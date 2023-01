Une nouvelle entité pour  l’Opéra national et l’Orchestre national du Capitole Toulouse

Partager Facebook

L’Opéra national et Orchestre National du Capitole de Toulouse, service de Toulouse Métropole jusqu’au 31 décembre 2022, est devenu, le 1er janvier 2023, un établissement public administratif, dénommé « Établissement Public du Capitole »

En novembre 2021, sur sollicitation de Toulouse Métropole auprès du Ministère de la Culture, le Théâtre du Capitole devenait « Opéra national en région ». Ce label, qui n’avait pas été attribué depuis 15 ans, permettait à la scène lyrique et chorégraphique de rejoindre ainsi l’Orchestre national du Capitole, reconnu quant à lui dès 1980.

L’obtention de ces labels implique pour l’Opéra national et l’Orchestre national du Capitole de disposer désormais d’une personnalité juridique distincte et d’une autonomie financière. Le choix a donc été fait de créer un établissement public sous tutelle de Toulouse Métropole, pour assurer la gestion de ces deux prestigieuses entités.

Francis Grass, Président de cet Etablissement Public du Capitole

Francis Grass a été élu Président du Conseil d’administration du nouvel Établissement public. Au sein du Conseil d’administration siègent également six élus de Toulouse Métropole ainsi que l’État, représenté par Étienne Guyot, Préfet de la région Occitanie, Préfet de la Haute-Garonne.

Enfin, le CA est complété d’une personnalité qualifiée issue de la société civile, en cours de désignation. Claire Roserot de Melin poursuit sa mission à la direction générale de l’Établissement public, avec Christophe Ghristi qui assure depuis 2018 la direction artistique de l’Opéra national du Capitole et Tarmo Peltokoski, qui vient d’être désigné à la direction musicale de l’Orchestre national à compter de 2024.

L’Opéra et l’Orchestre restent deux entités artistiques distinctes

Réunis au sein de l’Établissement Public du Capitole, l’Opéra et l’Orchestre restent deux entités artistiques distinctes et conservent les mêmes missions : production et diffusion de spectacles lyriques, musicaux, chorégraphiques et de concerts symphoniques, développement de la vie musicale et rayonnement à l’échelle régionale, nationale et internationale, sensibilisation et éducation artistique de tous les publics, formation et insertion des professionnels du secteur…

Le nouvel établissement assure également la gestion de la Halle aux grains.

Employant plus de 400 collaborateurs permanents (artistes, techniciens et équipes administratives), l’Établissement Public du Capitole comptera parmi les plus grandes institutions culturelles françaises en région. Il sera le garant des valeurs d’excellence et d’ouverture qui font la réputation de l’Opéra national et de l’Orchestre national du Capitole, à Toulouse mais également au niveau national et international.