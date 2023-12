Les 5 ans de l’Envol des Pionniers ce week-end !

Partager Facebook

Pour fêter ses 5 ans, l’Envol des Pionniers invite les visiteurs à vivre un anniversaire créatif en famille le 17 décembre.

L’Envol des Pionniers invite petits et grands à venir fêter son 5ème anniversaire lors d’une journée festive et créative. De 10h00 à 18h00, le public aura accès gratuitement aux expositions temporaire et permanente de L’Envol des Pionniers. Autour du thème de Noël et des Années Folles de nombreuses animations familiales seront organisées tout au long de la journée.

UNE JOURNEE PORTES OUVERTES

Pour fêter son 5ème anniversaire, ce haut lieu culturel toulousain propose aux visiteurs une journée portes ouvertes 100% gratuite et familiale dont voici le programme :

> Des animations créatives autour du courrier de Noël

À l’occasion de cette journée festive, le courrier sera au cœur des animations de L’Envol des Pionniers. Et pour cause, voilà près de 100 ans les pilotes de l’Aéropostale avaient pour mission de transporter le courrier par-delà les montagnes, les océans et les continents.

– Autour de différentes animations, petits et grands seront invités à imaginer leur lettre au père Noël ou leur carte de vœux grâce à l’atelier animé par Happy Event.

– Sur le stand de la Croix Rouge, l’artiste Diane Beauchamps aidera les visiteurs à choisir et décorer leur enveloppe avec des timbres, des rubans et en les initiant à l’art de la calligraphie.

-Pour finir en beauté, l’enveloppe sera ensuite tamponnée du sceau de l’Aéropostale par l’Association des Amis de L’Envol des Pionniers.

Le collectif d’artistes Cultures en Mouvements sera présent pour animer cette journée en tant que « porteurs de courriers » et créer des surprises lors de leurs déambulations entre les visiteurs !

Sans oublier, un stand photo dans un vrai décor de salon des années 1920,une lecture théâtralisées du Petit Prince , la visite des expos de l’Envol des Pionniers ou encore la découperte du wagon postal et du bureau de Didier Daurat.

Vous l’aurez compris, l’Envol des Pionniers fêtera son annif avec vous le 17 décembre prochain.

INFORMATIONS PRATIQUES

• Dates : Dimanche 17 décembre 2023

• Horaires : De 10h00 à 18h00

• Lieu : L’Envol des Pionniers l 6 rue Jacqueline Auriol à Toulouse

• Tarif : Entrée gratuite