Coronavirus : les dernières mesures à Tournefeuille

La mairie de Tournefeuille a dévoilé les nouvelles mesures prises par la ville ces derniers jours pour lutter contre le Coronavirus Covid 19.

Hommage aux victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc

La Journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc devant être annulée, Dominique Fouchier, Maire de Tournefeuille, tient à saluer et honorer toutes les victimes ; les victimes françaises et les victimes algériennes, tunisiennes, marocaines, les victimes civiles et les victimes militaires, les victimes d’avant le 19 mars et les victimes décédées après le 19 mars, mais aussi tous ceux qui ont survécu et qui portent encore douloureusement le souvenir de cette guerre et de ses combats.

Les marchés maintenus

La cellule opérationnelle de gestion de la crise sanitaire a acté ce jour le maintien du marché bio du vendredi et du marché de plein vent du dimanche, avec mise en place de dispositions spécifiques favorisant la circulation des personnes.

Par ailleurs, seuls les commerces de bouche listés par l’arrêté préfectoral pourront prendre place sur les marchés, ce qui permettra un espace plus grand entre les étals et des espaces de circulation plus larges.

Un affichage sera mis en place pour rappeler les gestes barrières et les directives nationales de distanciation sociale. Les clients ne devront pas toucher les denrées mais se laisser servir par les commerçants.

La police municipale sera sur place afin de faire respecter l’ensemble de ces mesures nécessaires au bon déroulement des marchés, qui constituent une offre complémentaire concourant à la fluidité dans les commerces en cette période de confinement.

Retrouvez toutes les mesures prises par la Ville sur le site internet, actualisé chaque jour : www.mairie-tournefeuille.fr