Leonie et Laurie Darmon en concert en juin à Toulouse !

Le jeudi 11 juin 2020, le Connexion Live accueille les concerts de Leonie et Laurie Darmon.

Ils s’appellent Fred, Marc et Alban et se sont baptisés LEONIE : drôle de nom pour un groupe de garçons ! Leonie, c’est le prénom d’une jeune fille rencontrée lors de leur adolescence, qui les as bouleversés, comme un fantasme adolescent.Marqués par une décennie musicale plurielle entre Téléphone et Goldman, Oasis, Coldplay et Blink 182, Oxmo Puccino et Youssoupha, ils préparent un nouvel album avec l’aide précieuse d’Alexandre Zulliani (Thérapie Taxi, Louane…) à la réalisation. L’idée ? Relever leur son pop qui puise ses racines dans le rock et appuyer l’énergie et l’esprit festif que l’on retrouve lorsqu’ils sont sur scène.

Auteure-compositrice-interprète, Laurie Darmon commence le piano et le solfège à 5 ans, initiée par un père passionné de musique. Parallèlement à cette formation musicale, elle apprend seule la guitare et la batterie, et commence à composer et écrire des chansons à 16 ans, alors qu’elle est encore au lycée. Elle choisit finalement de s’essayer sérieusement à la musique en 2013, et sort un premier EP fin 2014 qu’elle autoproduit, puis un premier album « Février 91 » en octobre 2017 avec le label Mercury. Elle monte son propre label en 2018 et sort son EP « Dévêtue » début 2019 – musicalement différent de tout ce qu’elle avait fait jusqu’ici – préambule de son second album « Femme Studio » qui sortira le 6 mars 2020.

Leonie & Laurie Darmon

Jeudi 11 juin 2020

Connexion Live

