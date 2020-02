Ligue 1 : Le TFC coule face à Nice (0-2)

Partager Facebook

Soirée catastrophe au Stadium samedi soir. Le TFC a concédé un nouveau revers face à Nice (0-2) plongeant encore plus à la dernière place du classement de Ligue 1.

Les choses se sont rapidement compliquées pour les toulousains samedi soir. Après l’ouverture niçoise par Lees-Melou (12e), Toulouse perd son sang froid et Gabrielle (27e) et Moreira (77e) se font expulsé. Réduits à 9 contre 11, les violets ne parviendront jamais à revenir réellement dans la rencontre. Nice mettra le coup de grâce à la 94e avec un second but signé Herelle.



La Ligue 2 semble se profiler pour nos toulousains. Derniers avec 13 points, il sont désormais à 13 points de Dijon et sa place de barragiste. Il reste treize journées de Ligue 1 pour y croire encore. En plus le calendrier se compliquent : déplacement à Lille le 22 février avant de recevoir Rennes le 29 février prochain !