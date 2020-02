Pro D2 : Colomiers, nouveau leader !

Partager Facebook

Avec son succès à domicile face à Nevers (39-24) dimanche, Colomiers devient le leader du Championnat de France de PRO D2.

Avant de prendre la tête du championnat, Colomiers s’est imposé dans un match un peu fou. Au terme du premier acte, avec le vent dans le dos, les locaux déroulent et marquent les esprits avec un 36-0. On pense que le plus dur est fait avant que Nevers se relève. Les neversois recollent pour finalement mourir à 39-24. Une victoire symbole d’une première place.

La marge est encore faible entre les haut-garonnais, Grenoble et Perpignan. Les trois formations se tiennent en quatre petits points. Pour rappel, les deux premiers sont qualifiés pour les demi finales du Championnat.