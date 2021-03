L’éditeur toulousain Milan Presse lance le magazine « Les Sisters »

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’éditeur toulousain Milan Presse lance LE magasine officiel des Sisters, Marine et Wendy. Ces 2 soeurs rencontrent un succès internationnal avec leurs chamailleries ainsi que leurs gros câlins, leur amour et leur humour!

Après la bande dessinée, le dessin animé, les romans jeunesse, le jeu vidéo et des traductions dans le monde entier, les Sisters ont enfin leur propre magazine ! Un support complémentaire, où toutes celles et ceux qui adorent Wendy et Marine pourront apprendre de nouvelles choses sur leurs héroïnes préférées !

Pétillant et plein d’humour, ce magazine est le nouveau rendez-vous incontournable pour tous ceux qui adorent Les Sisters ! Marine et Wendy leur réservent de très nombreuses surprises: des histoires inédites, des infos exclusives, des activités originales… 58 pages pour rire et s’amuser et plein d’idées pour passer des moments complices avec ses héroïnes préférées.

Un magazine à découvrir dès ce 31 mars chez Milan Presse.

Les Sisters, une série à succès publiée chez Bamboo édition

Wendy est une adolescente bien dans ses baskets. Elle a plein de copines, un petit copain, des activités qui remplissent ses journées… Mais elle a aussi une Sister pot-de-colle qui lui mène la vie dure. Car Marine n’a qu’un but dans son existence : pourrir celle de sa sœur. Entre les deux Sisters, c’est autant de chamailleries que de gros câlins, de l’amour à revendre comme des envies de mordre, beaucoup de fous rires et quelques crises de larmes !