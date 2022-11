Le Winamax Poker Tour s’arrête à Toulouse !

Partager Facebook

Les 12 et 13 novembre prochain, le Winamax Poker Tour fait étape à Toulouse pour un retour de la complétion 5 ans après la dernière !

Le Winamax Poker Tour, plus grand circuit poker live gratuit de France, est de retour 5 ans après la dernière édition ! Ce Tour de France de quatre mois fera étape dans 27 villes de l’hexagone et rassemblera plus de 10 000 joueurs au total.

Plus de 240 joueurs, préalablement qualifiés en ligne, se retrouveront ainsi à Toulouse les 12 & 13 novembre prochains (Stade Toulousain – 114 rue des Troènes – 31000 Toulouse), en présence de joueurs du Team Pro Winamax, faisant partie de l’élite mondiale du poker.

Cette étape sera qualificative pour la grande finale nationale qui se tiendra en mars 2023 au Palais des Congrès (Paris) pour élire le meilleur joueur de France !

Plus d’infos : https://www.winamax.fr/news_winamax-poker-tour-le-retour-tant-attendu-47537