Le Toulouse Olympique signe Olly ASHALL-BOTT

Le Toulouse Olympique est heureux d’annoncer la signature d’une nouvelle recrue pour renforcer l’effectif de Sylvain HOULES, en la personne d’Olly ASHALL-BOTT. L’arrière en provenance des Huddersfield Giants débarque dans la Ville Rose avec effet immédiat et s’engage jusqu’à fin 2024.

C’est avec les Widnes Vikings en 2018 qu’Olly fait ses débuts, rejoignant directement la Super League. Il sera titulaire à 7 reprises et inscrira 3 essais. Il continue en 2019 avec les Vikings en Championship et sera appelé à jouer 7 fois, pour deux essais marqués. Alors considéré comme l’un des plus grands espoirs à l’arrière, il est rapidement repéré par d’autres clubs de Super League et est prêté à Salford en 2020. Il y jouera 3 matchs et sera l’auteur d’un essai avant que plusieurs blessures ne le freinent.

En 2021, il signe chez les Hudderdfield Giants avec qui il aura disputé un total de 10 matchs et cumulé 12 points. Il était présent lors de la première rencontre de Super League du Toulouse Olympique lors de laquelle il a inscrit pour les Giants un essai à la 73e minute !