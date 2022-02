EHF : Le FENIX Toulouse qualifié pour les 8e de finale !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Quel mois de février ! Le FENIX Toulouse s’est imposé à Winterthur (27-30) ce mardi soir lors de l’EHF European League. Direction les 8e de finale !

C’est officiel, le FENIX Toulouse Handball est officiellement qualifié pour les 8èmes de finale de l’EHF European League. Chose historique pour l’ensemble du club depuis sa création.

Cependant, la soirée de nos Toulousains, n’a pas été toute rose. Le FENIX a eu du mal à entrer dans la partie. C’est Winterthur, l’adversaire du soir qui contrôle et domine la première mi-temps. Malgré un Erwin Feuchtmann qui enchaîne les exploits, Toulouse concède la première période.

En revenant sur le terrain le visage de nos Toulousains est totalement différent. Avec plus d’agressivité en défense et plus d’application en attaque, le FENIX retrouve son jeu, qui fait en ce moment ses beaux jours. Les blancs du soir (Toulouse) reprennent les rennes de la rencontre. La fin de match est logiquement en faveur de nos Toulousains qui gagnent 27/30.

Cette victoire propulse donc le FENIX en 8ème de finale d’EHF European League. Performance historique pour le club depuis sa création.

Prochaine journée, le mardi 1er mars avec la réception de Winterthur.