Le Toulouse Olympique se déplace à Londres samedi !

Le TO en déplacement dans la capitale pour conserver sa bonne forme et y affronter les London Broncos ce samedi.

Après trois matchs à domicile, le TO se rend à Londres pour son seul déplacement de juillet. Les Olympiens seront confrontés à la formation des Broncos de Londres samedi 8 juillet, coup d’envoi à 14h (heure française).

Côté Broncos, les Londoniens sont sur une série de deux victoires d’affilée dont un succès important à l’extérieur face à Batley. C’est donc plein de confiance que les Anglais défieront le TO sachant qu’ils les ont déjà battus lors du Summer Bash il y a un peu plus d’un mois.

Côté TO XIII, tous les feux sont au vert. En effet, les Toulousains ont remporté tous leurs matchs du mois de juin. Les Olympiens auront à cœur de prendre leur revanche du Summer Bash en allant essayer de s’imposer chez le septième du championnat.

Les dernières fois

Depuis 2017, il y a eu 9 confrontations entre le TO XIII et Londres. Les deux équipes possèdent un bilan de 4 victoires pour 4 défaites et un match nul en 2018. La dernière victoire Olympienne remonte donc au 7 avril, le TO s’était imposé 52-0 à Ernest Wallon face à des Londoniens diminués par les blessures.