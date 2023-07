Tournefeuille. Nouvelle saison pour La Ramée Plage 

Partager Facebook

Après une saison 2022 quasi-annulée, La Ramée Plage ouvre de nouveau sur la base de loisirs à Tournefeuille.

Ce fut l’une des déceptions de l’été dernier. La Ramée Plage n’avait pu ouvrir que 8 jours au regard de la présence d’algues et de Cyanobactéries dans l’eau, entrainant un risque sanitaire accru. En un an, et après la réalisation d’une étude, il a été décidé de mettre en place un barrage flottant avec un jupe allant au fond du lac, autour de l’aire de baignade, pour protéger l’arrivée des algues. Ainsi, La Ramée Plage pourra ouvrir du 8 juillet au 27 aout à Tournefeuille.

Au bord du lac, sur le sable fin, les familles aiment se retrouver durant l’été. On peut s’y rafraichir au sein d’un périmètre dédié et surveillé par des maîtres-nageurs tous les jours de 10h à 19h. Toute baignade dans le lac en dehors de cette zone réservée est strictement interdite.

L’accès à La Ramée Plage est gratuite et se fait du coté sud-ouest par le Chemin Larramet. Tout est mis en place pour accueillir jusqu’à 400 personnes par jour.