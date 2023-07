Ce week-end, on mange bien au Capitole de Toulouse

Partager Facebook

Le premier Festival du Bien Manger a lieu sur la place du Capitole de Toulouse du 7 au 9 juillet. Plus de 50 producteurs seront présents !

Durant trois jours, la place devient le lieu de rencontre entre producteurs, artisans et consommateurs : une invitation à découvrir la richesse gastronomique et agricole de notre terroir entre produits et savoir-faire locaux, convivialité et partage.

Plus de 50 producteurs fermiers de la région (foie gras, miel, fruits secs, charcuterie, salaisons, jus de fruits, melons, glaces, yaourts, farine, plats cuisinés…) et vignerons proposeront aux visiteurs de découvrir et déguster leurs produits. Ils pourront également participer à des animations pédagogiques (ateliers de cuisine, ateliers accords mets et vins, jeux…).

Pour prolonger le plaisir, le festival proposera une nocturne samedi jusqu’à 23h, au son des musiciens de Froggy Blue’s. Chacun pourra s’installer en famille ou entre amis autour des tables installées sur la place pour déguster ses découvertes, trouvailles et coups de cœurs dégustatifs !

Festival du Bien Manger

Du 7 au 9 juillet

Place du Capitole Toulouse