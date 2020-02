Le Toulouse Olympique reçoit Oldham ce samedi soir !

Partager Facebook

Petit récapitulatif des forces en présence avant le match TO XIII-Oldham demain samedi (08/02) à Ernest Wallon. Coup d’envoi à 18h.

Même si la manière laisse penser qu’il y a encore des réglages à effectuer, la victoire acquise contre York au terme d’un scénario haletant a lancé la saison Toulousaine.

Après un bilan positif lors de ses 3 matchs amicaux de la présaison (18-22 à Barrow, 18-12 à Rochdale et 32-12 contre une sélection de jeunes du club de St Helens), Oldham recevait Widnes lors de la première journée. Pas idéal de faire face à un cador pour commencer, et le score final s’en est ressenti (6-36).

Les enjeux de cette confrontation

A ce stade de la saison, ils sont simples : confirmation attendue pour le TO qui se doit de rester invaincu dans son antre. Ce qui le mettrait également dans les meilleures conditions pour effectuer le premier déplacement de la saison, à Sheffield, le week-end d’après. Premier succès espéré du côté Anglais.

Les dernières fois

Le TO et les « Roughyeds » se sont affrontés à trois reprises jusqu’à maintenant. C’était en 2017, et le club Olympien mène la série, avec deux succès (un à domicile et un à l’extérieur) pour une défaite en Angleterre.