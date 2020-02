Kevin Tran et Fanny Antigny en dédicaces à la FNAC Toulouse

Partager Facebook

La Fnac Toulouse Wilson organise à une séance de dédicace ce samedi 8 février à 14h avec le youtubeur et auteur Kévin Tran ainsi qu’avec la dessinatrice Fanny Antigny à l’occasion de la sortie du Tome 5 de Ki&Hi : Le dragon céleste.

Ce jeune ingénieur diplômé a commencé à faire des sketchs sur Internet en 2012 afin de prouver qu’un Français d’origine asiatique pouvait faire rire sans utiliser l’accent. C’est ainsi qu’il crée la chaîne Youtube humoristique Le Rire Jaune, regroupant aujourd’hui près de 3,7 millions d’abonnés et 480 millions de vues. De fil en aiguille, cette aventure lui permet de renouer avec son passé et son tout premier rêve de gosse : écrire un manga.

Pour le faire, il s’entoure de la déssinatrice Fanny Antigny. Cette blogueuse talentueuse de Nîmes n’aurait jamais cru qu’un simple dessin allait changer sa vie. Et pourtant, c’est parce qu’elle crée une illustration inspirée du Rire Jaune que Kevin la repère et lui propose tout de suite de donner vie à Ki & Hi. Elle rêvait depuis toute petite d’être illustratrice et de pouvoir tenir un jour entre ses mains un manga qu’elle aurait dessiné : c’est aujourd’hui chose faite.

Rendez-vous donc ce samedi à 14h à la FNAC Toulouse Wilson.