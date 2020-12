Le Toulouse Olympique ne jouera pas la SUPER League en 2021

Partager Facebook

Immense tristesse pour le Toulouse Olympique qui ne jouera pas la SUPER LEAGUE en 2021. Le club de Leigh Centurions a été préféré pour la compétition.

Leigh Centurions a été choisi à l’unanimité par les membres de la commission présidée par Lord Caine. Cette décision faisait suite à l’expulsion de Toronto de la Super League. Malgré un super dossier, les Toulousains ne connaitront pas encore les honneurs de la plus grande des compétitions européenne de Rugby à XIII.

Leigh a joué deux fois en Super League auparavant, en 2005 puis en 2017. Pas de nouveauté avec une deuxième équipe française dans la ligue avec les Dragons Catalans.

Bernard SARRAZAIN (Président) : « Tout d’abord, je tiens à féliciter Leigh et à leur souhaiter tout le meilleur pour la saison à venir. De notre côté, bien entendu, nous sommes déçus par cette décision mais nous nous étions préparés à toutes les éventualités. La constitution de notre dossier a permis de confirmer que nous sommes prêts à tous les niveaux. Maintenant, notre objectif reste inchangé et nous devons gagner notre accession à la Super League sur le terrain en 2021. C’était le plan initial et notre équipe est bâtie pour. Plus que jamais nous serons TOgether* ! »