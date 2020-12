Coupe du Monde de Rugby 2023 : Quatre matchs au Stadium de Toulouse

Partager Facebook

Le tirage au sort de la Coupe du Monde de Rugby 2023 a eu lieu lundi avec un choc Nouvelle -Zélande -France au premier tour. Pour rappel, Toulouse accueillera 4 matchs dans son Stadium.

La Coupe du Monde de Rugby approche à grand pas, et si on jette un oeil intéressé à l’évolution du XV de France, avec sa jeunesse dorée, on se préoccupe aussi de savoir ce qui se passera à Toulouse. Le Stadium accueillera quatre rencontres entre le 8 septembre et le 21 octobre 2023. On connaitra rapidement les affiches de la compétition dans la ville rose.

C’est Cédric Coll, ancien joueur de Colomiers, qui est directeur du site toulousain. L’ancien arrière de Colomiers s’occupera des quatre matchs au Stadium. Il sera aussi en charge des échanges avec les collectivités et rechercher le camp de base des équipes qualifiés pour les matchs toulousains, les fans zones, les hôtels.. Mais dans un premier temps, il faudra mobiliser le plus de partenaires possibles dans un contexte actuel difficile. La mission est grande.

FRANCE vs Nouvelle Zélande

Lundi, le tirage au sort de la Coupe du Monde a eu lieu avec une poule très intéressante pour la FRANCE avec les all Blacks en entrée et aussi l’Italie. Un oeil aussi sur la Poule C avec le Pays de Galle, l’Australie et les Fidji.



Poule A : Nouvelle-Zélande ; Italie ; Amérique 1 ; France ; Afrique 1.

Poule B : Afrique du Sud ; Irlande ; Écosse ; vainqueur Asie/Pacifique ; Europe 2.

Poule C : pays de Galles ; Australie ; Fidji ; Europe 1 ; vainqueur du dernier tournoi de qualification.

Poule D : Angleterre ; Japon ; Argentine ; Océanie 1 ; Amérique 2.

Faire partie de la « Famille 2023 »

En devenant membre du programme « Famille 2023 », inscription en ligne gratuite, vous pourrez profiter d’avantages exclusifs sur la Coupe du Monde :

billets en avant-première

billetterie des matchs de phases finales

accès aux coulisses de la compétition…

Toutes les infos sur tickets.rugbyworldcup.com/fr/